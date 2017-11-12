Как сверхаграрная сверхдержава убила науку

Денис Гаевский, обозреватель

В мире все больше и настойчивее говорят о четвертой промышленной революции. В авангарде научно-технических преобразований планируют пребывать страны Старой Европы. Магистральным путем развития экономик данных стран являются вложения в высокотехнологическое производство, стратегическую инфраструктуру, энергоэффективность, научные исследования. Это инвестиционный план главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, утвержденный Европарламентом в июне 2015 года, в котором предусматривается создание Европейского фонда стратегических инвестиций (EFSI) размером 315 млрд евро (240 млрд из них направлены на долгосрочные инвестиции); через год после голосования в Европарламенте фонд был освоен на 105 млрд евро.

А что же думает правительство Украины по поводу четвертой промышленной революции?

Ответить на этот вопрос однозначно невозможно — далеко не факт, что восседающие в высоких киевских кабинетах чиновники, многие из которых не имеют высшего образования, вообще слышали этот термин. Как показывает опыт последних лет, украинский правящий класс всерьез воспринял слова экс-посла США в Украине Джеффри Пайетта об "аграрной сверхдержаве" (коих не может существовать априори). Понято, что "аграрная сверхдержава" не предполагает наличия промышленности высокого передела и науки как таковых. Если вспомнить украинскую экспозицию на ЭКСПО-2017 в Астане, то она была одной из наиболее скудной, за которую было стыдно даже представителям украинских госкомпаний.

На днях социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, где говорится о том, что 64% опрошенных заявляют об ухудшении ситуации в украинской науке (опрос проводился среди работников научных учреждений крупных городов в сентябре 2017). Стоит вспомнить, что среди активистов Майдана было немало представителей научного сообщества, а нынешнее состояние украинской науки является логичным результатом пресловутых декоммунизации и евроинтеграции (достаточно взглянуть на то, что произошло с наукой в странах Балтии после освобождения от "советской оккупации" и начала евроинтеграции).

В апреле этого года президент Национальной академии наук Украины (НАНУ) Борис Патон сообщил, что в 2016 году из-за нехватки денег закрыто шесть институтов НАНУ. Академик также отметил, что за прошлый год численность сотрудников НАНУ сократилась более чем на 5 тысяч человек (15% от общего числа всех сотрудников), а траты на науку составили рекордно малую сумму — около 0,3% от ВВП (против 5% на оборону и безопасность — на уровне зажиточных стран Персидского залива и Израиля). Все это, на самом-то деле, весьма ожидаемо, ведь всего через полтора месяца после победы на президентских выборах Петр Порошенко заявил следующее: "Не будет больше расходования миллиардов народных средств, средств налогоплательщиков на никому не нужные научные программы, которые служили лишь элементом хищения".

По состоянию на 1 января 2017 года численность научных исследователей на душу населения в Украине стала самой низкой в Европе. Комментируя ситуацию, сложившуюся ныне в украинской науке, руководитель профсоюза работников НАНУ Анатолий Широков отметил: "По количеству ученых на душу населения Украина скатывается до уровня Албании, где, откровенно говоря, развитой науки нет вообще. Принятая в этом году новая редакция закона о научной и научно-технической деятельности не выполняется — напротив, возникают новые проблемы: денег на науку выделяют всё меньше, а такой тяжелой ситуации, как сейчас, не было никогда. Украина может лишиться науки уже в самом скором времени: научными исследованиями просто некому будет заниматься".

Увы, но высококвалифицированные ученые и инженеры покидают Украину — наиболее известным случаем стал переезд в Азербайджан бывшего главного конструктора АНТК "Антонов" Дмитрия Кивы. "Зрада" заключается в том, что такие предприятия, как "Антонов" и "Южмаш", худо-бедно продолжают существовать благодаря сохраняющейся кооперации с РФ. В частности, недавно стало известно, что "Антонов" намерен выполнить-таки свои обязательства перед российской авиакомпанией "Волга-Днепр" по обслуживанию самолета Ан-124-100 "Руслан". А 28 апреля 2017 "Южмаш" заключил с российской компанией "S7 Sea Launch" контракт на изготовление и поставку 12 ракет-носителей "Зенит" для использования в программах "Морской старт" и "Наземный старт". На официальном сайте "Южмаша" указано следующее: "Подписанием этого контракта сделан большой шаг в преодолении глубокого кризиса, в котором пребывал ЮЖМАШ начиная с 2013 года и который стал следствием обвального сокращения объемов производства".

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Однако при продолжении выбранного политэкономического курса под названием "аграрная сверхдержава" ликвидация остатков высокотехнологической промышленности представляется делом лишь времени, а не принципа. И тогда наступит настоящая идиллия, по мнению нынешней правящей верхушки и соответствующего электората, — отечественная наука ограничится небезызвестным Украинским институтом национальной памяти.