В Киеве мужчину убили отверткой

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве, в районе станции метро "Нивки" в результате конфликта между двумя мужчинами один из них нанес удар отверткой второму в живот, от чего последний скончался, пишет dtp.kiev.ua.

Сообщается, что потасовка между мужчинами завязалась в игровом заведении. Один из мужчин получил удар отверткой в живот. Пострадавший попытался уйти от нападающего и забежал в магазин "Фуршет". Недалеко от входа он упал на пол. Оттуда его забрали медики.

Пострадавший скончался в карете скорой помощи. Медики были бессильны. Удар был глубоким в нижнюю левую часть живота.

Между тем полиция сообщает о ножевых ранениях.

"Поступило сообщение от врача о том, что на парковке у магазина "Фуршет" по адресу проспект Победы обнаружен мужчина с проникающим колототыми ранениями в области брюшной полости с левой стороны", — сообщили в Главном Управлении Нацполиции в Киеве.

По словам представителей полиции, погибший — мужчина 84 года рождения.

Как отметили в полиции, на место инцидента выехали бригады из Шевченковского райотдела и из главного управления полиции в городе Киеве.

"По прибытию уже медики оказывали помощь, но к сожалению мужчина скончался на месте. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные действия, правоохранители общаются с очевидцами, свидетелями, сведения внесены по признаку части 1 статьи 115", — сказали в управлении.

Напомним, в Ровенской области полиция задержала водителя, который ударил ножом пешехода.