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    Киев

    В Киеве мужчину убили отверткой

    (обновлено: )279
    Пострадавший скончался в карете скорой помощи. Медики были бессильны. Удар был глубоким в нижнюю левую часть живота. Погибшему было около 33 лет.
    В Киеве мужчину убили отверткой
    Facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве, в районе станции метро "Нивки" в результате конфликта между двумя мужчинами один из них нанес удар отверткой второму в живот, от чего последний скончался, пишет dtp.kiev.ua.

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    Сообщается, что потасовка между мужчинами завязалась в игровом заведении. Один из мужчин получил удар отверткой в живот. Пострадавший попытался уйти от нападающего и забежал в магазин "Фуршет". Недалеко от входа он упал на пол. Оттуда его забрали медики.

    Пострадавший скончался в карете скорой помощи. Медики были бессильны. Удар был глубоким в нижнюю левую часть живота. 

    Между тем полиция сообщает о ножевых ранениях.

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    "Поступило сообщение от врача о том, что на парковке у магазина "Фуршет" по адресу проспект Победы обнаружен мужчина с проникающим колототыми ранениями в области брюшной полости с левой стороны", — сообщили в Главном Управлении Нацполиции в Киеве.

    По словам представителей полиции, погибший — мужчина 84 года рождения.

    Как отметили в полиции, на место инцидента выехали бригады из Шевченковского райотдела и из главного управления полиции в городе Киеве.

    "По прибытию уже медики оказывали помощь, но к сожалению мужчина скончался на месте. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные действия, правоохранители общаются с очевидцами, свидетелями, сведения внесены по признаку части 1 статьи 115", — сказали в управлении.

    Напомним, в Ровенской области полиция задержала водителя, который ударил ножом пешехода.

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