Зарплата киевлян растет со скоростью 400 гривен в месяц

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Средняя зарплата в Киеве достигла 11423 гривен, сообщает столичное управление статистики.

Подсчитано, что в сентябре 2017 года по сравнению с августом показатель средней зарплаты увеличился почти на 400 гривен.

Больше всего в столице зарабатывает персонал компаний и предприятий в сфере добывающей промышленности и разработки карьеров. Их средняя зарплата за сентябрь достигла 42 623 грн.

Наименьшие доходы в сфере временного размещения и организации питания. Работники мотелей и гостиниц в среднем получают 6083 гривны в месяц. Работники сферы здравоохранения и предоставления социальной помощи за сентябрь получили по 6 786 грн.

Ранее Госкомитет статистики сообщил, что размер невыплаченных зарплат на 1 октября 2017 года увеличился на 5,6% и достиг 2,46 миллиардов гривен.