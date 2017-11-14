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14.11.201715:43
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    Киев

    Зарплата киевлян растет со скоростью 400 гривен в месяц

    (обновлено: )32402
    Больше всего в столице получают работники добывающей промышленности — более 40 тысяч гривен. Меньше всего - сотрудники отелей.
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    УНИАН

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Средняя зарплата в Киеве достигла 11423 гривен, сообщает столичное управление статистики.

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    РИА Новости Украина
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    Подсчитано, что в сентябре 2017 года по сравнению с августом показатель средней зарплаты увеличился почти на 400 гривен.

    Больше всего в столице зарабатывает персонал компаний и предприятий в сфере добывающей промышленности и разработки карьеров. Их средняя зарплата за сентябрь достигла 42 623 грн.

    Наименьшие доходы в сфере временного размещения и организации питания. Работники мотелей и гостиниц в среднем получают 6083 гривны в месяц. Работники сферы здравоохранения и предоставления социальной помощи за сентябрь получили по 6 786 грн.

    Ранее Госкомитет статистики сообщил, что размер невыплаченных зарплат на 1 октября 2017 года увеличился на 5,6% и достиг 2,46 миллиардов гривен.

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