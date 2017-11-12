ФФУ понизит зарплату главному тренеру сборной Украины - СМИ

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Условия сотрудничества главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко с ФФУ будут пересмотрены в сторону снижения, сообщил президент ФФУ Андрей Павелко в эфире программы "Великий футбол".

"Сегодня этот блок вопросов переведен на уровень принятия решений главным тренером. Конечно, мы бы хотели эффективно оптимизировать любые затраты. Есть время проанализировать те или иные возможности для тренерского штаба, сделать выводы, как жить дальше и какие цели ставить, с кем развивать украинский футбол и национальную сборную", – сообщил Павелко.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Украины обыграли команду Словакии в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в пятницу во Львове, завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев.