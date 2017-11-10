СМИ узнали зарплату Порошенко за октябрь

Jure MAKOVEC / AFP

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в октябре заработал 28 тысяч гривен (около 1,05 тысячи долларов), сообщает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ администрации президента на соответствующий запрос.

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Согласно опубликованному изданием ответу администрации, зарплата Порошенко составила 28 тысяч гривен, при этом налог на доходы физических лиц и военный сбор из начисленной зарплаты составил 5,46 тысячи гривен (около 200 долларов).

Отмечается, что зарплата Порошенко перечисляется на благотворительные цели.

Ранее внефракционный народный депутат Надежда Савченко призвала менять магазины Петра Порошенко Roshen на детские садики, дома инвалидов, акушерские пункты в селах.