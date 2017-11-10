наверх
10.11.201714:43
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    СМИ узнали зарплату Порошенко за октябрь

    (обновлено: )9801
    Зарплата Порошенко за октябрь составила 28 тысяч гривен, при этом налог на доходы физических лиц и военный сбор из начисленной зарплаты составил 5,46 тысячи гривен.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Jure MAKOVEC / AFP

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в октябре заработал 28 тысяч гривен (около 1,05 тысячи долларов), сообщает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ администрации президента на соответствующий запрос.

    Читайте также: США и Порошенко. Пока терпят, но уже ищут замену

    Согласно опубликованному изданием ответу администрации, зарплата Порошенко составила 28 тысяч гривен, при этом налог на доходы физических лиц и военный сбор из начисленной зарплаты составил 5,46 тысячи гривен (около 200 долларов).

    Отмечается, что зарплата Порошенко перечисляется на благотворительные цели.

    Ранее внефракционный народный депутат Надежда Савченко призвала менять магазины Петра Порошенко Roshen на детские садики, дома инвалидов, акушерские пункты в селах.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Руслан Бортник
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаг Украины
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Елена Лукаш. Архивное фото
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Шабовта: преступный мир Украины должен поставить Авакову золотой бюст
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова