Тренд дня: "Из-за Вятровича Порошенко ждут публичные порки от поляков"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Напряжение в отношениях Киева и Варшавы перешло на новый виток. Накануне в СМИ появилась информация, что глава МИД Польши Витольд Ващиковский решил запретить въезд в страну главе Института национальной памяти Украины Владимиру Вятровичу.

При этом отмечается, что помимо Вятровича, права въезда в Польшу может лишиться и секретарь украинской государственной межведомственной комиссии по делам войн и политических репрессий Святослав Шеремета, который ранее запретил проводить эксгумационные работы в Костюхновке, где польские специалисты надеялись найти места захоронения легионеров 1915-1916 годов.

Вятрович в ответ заявил, что не беспокоится по поводу запрета на въезд в Польшу.

"Меня больше беспокоит не ограничение собственного передвижения, а то, что демократическая Польша зазвучала в унисон с авторитарной Россией", – уточнил Вятрович.

Политические эксперты и аналитики проанализировали конфронтацию в отношениях Киева с международными партнерами и решение Польши по Вятровичу.

Политэксперт Юрий Романенко считает, что Вятрович попытался играть в мировую политику, ничего в ней не понимая, и теперь должен быть отправлен в отставку.

"Это ничего не стоит Пороху (имеется в виду Порошенко – Ред.), который опять-таки лично виноват, что влез исторические игры, чтобы срубить легкий пиар, но получилось то, что получают всегда в таких случаях — масса проблем с экзальтированными соседями. Это его личный и коалиционный провал. Провал насколько предсказуемый, насколько опасный для страны", — написал Романенко в Facebook.

По его мнению, президент также может делать вид, что ничего серьезного не происходит.

"Но это цугцванг, в который он сам залез. И тогда придётся терпеть регулярные публичные порки от поляков. А они вошли во вкус. При этом Пётру Алексеевичу трудно будет делать вид, что во внешней политике перемога за перемогой. Эта ситуация грозное предзнаменование, что пора бы адекватно посмотреть на себя и прежде чем твердою рукой вести "правильную историческую политику" попытаться решить наиболее кричащие проблемы, дабы выйти из позиции вечного нищего просителя", — подчеркнул эксперт.

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Политический аналитик Дмитрий Корнейчук в свою очередь отметил, что Вятрович — "обычная "пешка" украинской власти.

"Но всеми процессами, во главе которых якобы стоял Вятрович, руководили на Банковой. Ну, а свою роль Вятрович уже выполнил — можно спускать в унитаз. К примеру, ради восстановления отношений с Польшей", — акцентировал аналитик.

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Экс-министр юстиции Елена Лукаш выразила мнение, что на сегодняшний день отношения Украины с крупнейшими соседями — хуже некуда.

"Украина ослаблена как никогда. И соседи это обязательно используют. Сразу после того как кризис взорвет внутреннюю ситуацию в Украине. И, боюсь, снова уйдут люди и земли. По праву сильного и чтобы выжить", — отметила Лукаш.

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Она уточнила, что творцы кризиса — на Печерских холмах, а не в Кремле или Брюсселе.

"А пока мы доживаем последний акт драмы "Украина без украинцев".

Где в главных ролях: Жертва — уже не сытая, не спокойная, не веселая страна. Убыточная и дотационная. Мертвая зона. Ее палачи. Англоговорящие собственники офшоров и частных армий. И тихое согласие большинства", — резюмировала Лукаш.

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Международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин проанализировал сложившееся отношение соседних Украине государств к Киеву.

"Румыния фактически блокирует возможность Украины зарабатывать на проводке судов через устье Дуная, загрязняет там природу и активно поощряет сепаратизм на Буковине через раздачу денег и паспортов. Венгрия фактически взяла на содержание целые районы в Закарпатье. Через Польшу из Украины массово вывозят природные ресурсы. Борется ли власть с этими и другими недружественными проявлениями политики западных соседей в отношении Украины? Нет", — напомнил эксперт.

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По его мнению, вместо этого в стране культивируется внутренняя идеологическая вражда, которые и привела к кризису.

"Она (власть — Ред.) в борьбе за звание "главного патриота" расширяет внутреннюю идеологическую вражду, которая невольно для Порошенко и Ко отразилась на отношениях с Варшавой, Будапештом и Бухарестом. Киев не утверждает никакой субъектности. Для этого действовать нужно было совсем иначе. Он напротив жертвует внешнеполитическими интересами в угоду удержанию в своих руках знамени националистического популизма внутри страны. Это типично большевистский подход", — подытожил Волошин.