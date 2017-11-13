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    Полиция раскрыла новые детали со взрывчаткой в Киеве

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    По словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, изъятая взрывчатка предназначалась для совершения теракта, именно по этой статье могут возбудить уголовное дело. Задержанные заявили, что их попросили "привезти запчасти".
    Взрывчатка, изъятая в Киеве 12 ноября 2017
    facebook.com/anton.gerashchenko

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Задержанными со взрывчаткой в Киеве молодые люди приехали из Закарпатской области, они дают показания, что якобы их попросили перевезти в Киев запчасти, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

    Накануне правоохранители нашли 6,5 килограммов взрывчатки и электродетонаторы в машине возле супермаркета в Киеве, двое мужчин задержаны. Все патрульные наряды полиции в городе переведены на усиленный режим дежурства.

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    Крищенко не исключает, что изъятая в столице взрывчатка предназначалась для совершения теракта, именно по этой статье могут возбудить уголовное дело.

    "Мы говорим, что это одна из версий, что готовится террористический акт. Взрывчатка, к счастью, не была заложена, и пока у нас нет сведений, где и когда они собирались это сделать… Мы все-таки подозреваем, что эта взрывчатка планировалась для совершения уголовного преступления", — сказал Крищенко в понедельник в эфире телеканала "112 Украина".

    "С ними следователи еще работают, хочу добавить, что процессуальные руководители прокуратуры изучают уголовное дело, изучают возможность переквалификации на подготовку и совершение террористического акта", — сказал Крищенко.

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    Ранее в понедельник советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк также выразил уверенность, что изъятая в Киеве взрывчатка была подготовлена для осуществления теракта.

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