Полиция раскрыла новые детали со взрывчаткой в Киеве

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Задержанными со взрывчаткой в Киеве молодые люди приехали из Закарпатской области, они дают показания, что якобы их попросили перевезти в Киев запчасти, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Накануне правоохранители нашли 6,5 килограммов взрывчатки и электродетонаторы в машине возле супермаркета в Киеве, двое мужчин задержаны. Все патрульные наряды полиции в городе переведены на усиленный режим дежурства.

Крищенко не исключает, что изъятая в столице взрывчатка предназначалась для совершения теракта, именно по этой статье могут возбудить уголовное дело.

"Мы говорим, что это одна из версий, что готовится террористический акт. Взрывчатка, к счастью, не была заложена, и пока у нас нет сведений, где и когда они собирались это сделать… Мы все-таки подозреваем, что эта взрывчатка планировалась для совершения уголовного преступления", — сказал Крищенко в понедельник в эфире телеканала "112 Украина".

"С ними следователи еще работают, хочу добавить, что процессуальные руководители прокуратуры изучают уголовное дело, изучают возможность переквалификации на подготовку и совершение террористического акта", — сказал Крищенко.

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Ранее в понедельник советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк также выразил уверенность, что изъятая в Киеве взрывчатка была подготовлена для осуществления теракта.