наверх
13.11.201710:53
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Изъятая в Киеве взрывчатка готовилась для теракта - МВД

    Тема:

    Криминал поглотил Украину: убийство депутата от БПП (242)

    (обновлено: )16211
    Сообщается, что возле столичного супермаркета была задержана машина и двое мужчин, которые перевозили более шести килограммов пластида с детонаторами.
    Операция по изъятию взрывчатки в Киеве 12 ноября 2017
    НП Украины

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк уверен, что изъятая в Киеве взрывчатка была подготовлена для осуществления теракта.

    Взрыв в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук. Видео
    Канал на Youtube dtp.kiev.ua
    Первые минуты после кровавого теракта, при котором пострадал Мосийчук

    Накануне правоохранители нашли более шести килограммов взрывчатки в машине возле супермаркета в Киеве, двое мужчин задержаны. Все патрульные наряды полиции в Киеве переведены на усиленный режим дежурства

    "Был по сути предотвращен возможный террористический акт, никаких сомнений в этом нет, поскольку то количество взрывчатки — более 6,5 килограмма, предварительно, пластида с 15 детонаторами — могло быть использовано для осуществления террористического акт. И это могло привести к большому количеству жертв", — сказал Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина".

    Он рассказал, что двое задержанных не признают вину и путаются в показаниях.

    "Любая версия не исключается", — добавил Шкиряк.

    Читайте также: Звездный час преступности. МВД не справляется с криминалом

    Полиция уже опубликовала фотографии задержанных при перевозке большой партии взрывчатки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Землетрясение в Иране
    Мощное землетрясение в Иране
    Михаил Саакашвили
    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили
    Скоростной поезд
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор