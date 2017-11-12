В Киеве погиб мужчина, упав в подземный переход

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве на Харьковском шоссе мужчина упал с бордюра подземного перехода и разбился насмерть.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей страничке в Facebook.

"Досадный несчастный случай произошел около 20:00 11.11.2017 на остановке "Я.Гашека", по Харьковскому шоссе. Недалеко от супермаркета "Фора" мужчина распивал спиртные напитки на бордюре подземного перехода, не удержал равновесие и упал вниз. К сожалению, в результате падения он получил травмы несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Оболони на улице Героев Днепра произошло смертельное ДТП при участии маршрутки №464. На остановку общественного транспорта прибыл троллейбус, который остановился во втором ряду для высадки пассажиров. Из него уже начали выходить люди, когда в это же время маршрутка заезжала к первому ряду и сбила двух людей.