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    Киев

    В Киеве погиб мужчина, упав в подземный переход

    (обновлено: )31701
    Согласно информации, недалеко от супермаркета мужчина распивал спиртные напитки на бордюре подземного перехода. Он не удержал равновесие и упал вниз.
    В Киеве мужчина разбился насмерть, упав в подземный переход
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве на Харьковском шоссе мужчина упал с бордюра подземного перехода и разбился насмерть.

    Под Киевом автомобиль влетел в людей. Видео
    Канал Kyiv Operativ на Youtube
    Под Киевом автомобиль влетел в людей на дороге

    Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей страничке в Facebook.

    "Досадный несчастный случай произошел около 20:00 11.11.2017 на остановке "Я.Гашека", по Харьковскому шоссе. Недалеко от супермаркета "Фора" мужчина распивал спиртные напитки на бордюре подземного перехода, не удержал равновесие и упал вниз. К сожалению, в результате падения он получил травмы несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на Оболони на улице Героев Днепра произошло смертельное ДТП при участии маршрутки №464. На остановку общественного транспорта прибыл троллейбус, который остановился во втором ряду для высадки пассажиров. Из него уже начали выходить люди, когда в это же время маршрутка заезжала к первому ряду и сбила двух людей.

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