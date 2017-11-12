Под Киевом автомобиль влетел в людей на дороге

"Брест-Литовское шоссе, выезд из Киева, около 2 км до КП: люди ехали в автомобиле Audi… Вдруг, у них в авто заканчивается топливо. Водитель принимает вправо и останавливается. Люди выходят из авто и начинают толкать машину до ближайшей АЗС. Через 30 метров от них останавливается водитель ВАЗ…, который предлагает помощь (хотел взять авто на буксир). В этот момент в них на полной скорости влетает Daewoo…, прижимая тем самым толкающих людей к задней части автомобиля Audi", — говорится в сообщении "Киев Оперативный" в Facebook.

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После ДТП водитель Daewoo прошел тест на состояние опьянения, который показал 0,00. На месте работают патрульные полицейские и врачи.