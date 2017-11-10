В Киеве пожилая женщина спасла соседа, выпавшего с 9 этажа

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве в Святошинском районе женщина спасла соседа сверху, который выпал с девятого этажа, схватив его за ноги, сообщают "Факты". 56-летняя Ольга Михайленко в течение получаса держала за ноги мужчину.

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"Каждая следующая секунда из тех 30 минут, что я держала своего висящего вниз головой соседа, давалась мне все тяжелее и тяжелее. Ноги дрожали, руки онемели. Казалось, еще миг — и больше не выдержу", — сообщила Ольга.

Она отметила, что задавалась только одним вопросом.

"Меня терзала единственная мысль: когда силы иссякнут, что я сделаю? Разожму руки и потом всю жизнь буду мучиться, или мы сорвемся вниз вместе?" — сказала женщина.

Мужчина, который выпал из окна, рассказал подробности.

"Я курил на балконе, потом перелез на внешнюю сторону, встал на ящики для цветов и сказал жене, что, если она не перестанет на меня кричать, спрыгну вниз. На самом деле, конечно, не собирался этого делать — девятый этаж все-таки! Сказал просто, чтобы она испугалась и прекратила ссору, но когда я попытался залезть обратно на балкон, нога соскользнула, шлепанец полетел вниз — и я сорвался. Успел ухватиться руками за край бортика, повис на несколько секунд, а потом пальцы расцепились", — сказал Владимир Блискун.

В тот момент 30-летний сын Ольга сказал матери, что над балконом висят чьи-то штаны.

"Леша сказал, что там висят какие-то штаны. Была уже полночь, особо не разглядишь. Я оторвалась от тетрадей, вышла посмотреть. И поняла, что это не штаны, а… ноги соседа сверху! Я не успела ничего подумать — в следующую секунду он сорвался. Как мне удалось поймать его на лету, я даже представить себе не могу. Но факт остается фактом: когда он пролетал мимо, я ухватила его за щиколотки. После этого он перевернулся вниз головой и повис", — сообщила женщина.

По ее словам, рывок настолько сильным, что "чуть не выдернуло плечевые суставы", а сын помочь пытался, но не получилось.

"Сильнейшим рывком меня оторвало от пола и я зависла, наполовину высунувшись с балкона вслед за дядей Вовой. Если бы стояла на полу, мы с сыном, может, и смогли бы затянуть соседа к нам. Но затащить нас двоих у Леши не хватило сил. Я крикнула сыну, чтобы звал кого-то на помощь", — пояснила Ольга.

Алексей позвал на помощь соседей, однако инцидент произошел ночью, поэтому поиски помощников заняли полчаса.

Женщина в свою очередь уточнила, что не смогла бы разжать руки, поэтому допускала падение вместе с соседом.

"До этого оставались считанные минуты. Вообще уже не чувствовала своего тела от напряжения, боли и судорог. И тут наконец-то вбежали наши соседи. Поразительно, но даже когда ребята через меня сумели добраться до дяди Вовы и крикнули, чтобы я его отпустила, просто… не смогла разжать руки. Чисто психологически не могла — и все! Казалось, если отпущу одну его ногу, он упадет и разобьется", — отметила храбрая соседка.

"Я теперь при встрече всегда говорю ей: "Олечка, миленькая, родненькая. Спасибо, что спасла меня от смерти. Ты мой ангел-хранитель", — говорит спасенный Владимир.

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