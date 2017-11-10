В Киеве вор вынес из детсада игрушки и книжки

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве мужчина обокрал детский сад, который расположен в Днепровском районе.

О задержании вора патрульными полицейскими сообщил пользователь Facebook Мартин Брест.

По его информации, вор вынес детские игрушки и книжки: "Злочинець по имени Андрей выставил окно и вынес: маленький старый телевизор, бутыли с соком для детей, детские книжки. Игрушки. Игрушки!!! Кем надо быть, а?"

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Ранее в Киеве из детского сада на Оболони похитили двухмесячного ребенка. Позднее малыш был найден полицией у супружеской пары, которая проживала на лесопилке в Вышгороде. Оказалось, что после смерти собственного ребенка они хотели забрать чужого младенца себе.