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    В Бразилии сторож детсада облил детей спиртом и поджег, есть жертвы

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    Трагедия произошла в бразильском городе Жанауба. По данным СМИ, сторож работал в детском саду по меньшей мере восемь лет и, предположительно, имел психические расстройства.
    На месте трагедии в Бразилии, где сторож поджег детей и себя
    twitter.com/OGloboPolitica

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Сторож поджег здание детского сада в бразильском штате Минас-Жерайс, погибли шестеро детей и одна воспитательница, десятки пострадали, сообщает портал Globo.

    Инцидент произошел в четверг в городе Жанауба. По данным местных СМИ, 50-летний ночной сторож детского сада облил себя и детей спиртом, после чего совершил поджог.

    По данным портала, четыре ребенка в возрасте четырех лет погибли на месте. Еще двое детей и 43-летняя воспитательница скончались в больнице от полученных ожогов. Сам охранник также скончался через несколько часов после пожара.

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    Как сообщили местные пожарные службы, в больницах находятся 24 пострадавших, включая 21 ребенка.

    По данным СМИ, сторож работал в детском саду по меньшей мере восемь лет и, предположительно, имел психические расстройства. В связи с произошедшим местные власти объявили семидневный траур в городе.

    В июне возле детского сада уезда Фэн города Сюйчжоу (Китай) прогремел взрыв. Восемь человек погибли, еще 65 пострадали.

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