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    В Киеве почти 40% патрульных автомобилей надо ремонтировать

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    Всего в автопарке патрульной полиции Киева находится 231 автомобиль Toyota Prius. Из них 84 автомобиля нуждаются в кузовном ремонте.
    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве почти 40% автомобилей Toyota Prius патрульной полиции нуждаются в ремонте, сообщает 44.ua

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    "По состоянию на сегодняшний день 84 автомобиля нуждаются в кузовном ремонте. Текущий ремонт и техническое обслуживание проводятся по необходимости и по графику", — сообщил замглавы патрульной полиции Киева Дмитрий Евдокимов.

    Всего в автопарке патрульной полиции Киева находится 231 автомобиль Toyota Prius.

    Напомним, 9 октября в Киеве на Поздняках во дворе дома по улице Анны Ахматовой сгорел автомобиль Toyota Camry с номерами МВД Украины.

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