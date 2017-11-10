В Киеве почти 40% патрульных автомобилей надо ремонтировать

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве почти 40% автомобилей Toyota Prius патрульной полиции нуждаются в ремонте, сообщает 44.ua.

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"По состоянию на сегодняшний день 84 автомобиля нуждаются в кузовном ремонте. Текущий ремонт и техническое обслуживание проводятся по необходимости и по графику", — сообщил замглавы патрульной полиции Киева Дмитрий Евдокимов.

Всего в автопарке патрульной полиции Киева находится 231 автомобиль Toyota Prius.

Напомним, 9 октября в Киеве на Поздняках во дворе дома по улице Анны Ахматовой сгорел автомобиль Toyota Camry с номерами МВД Украины.