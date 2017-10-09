КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. В Киеве на Поздняках во дворе дома по улице Анны Ахматовой сгорел автомобиль Toyota Camry с номерами МВД Украины, сообщает dtp.kiev.ua.

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"Автомобиль принадлежит Министерству внутренних дел, номера на нем синего цвета. Место происшествия оцеплено милицией и пожарными. Также пострадали автомобили Volkswagen и Mercedes, которые были припаркованы рядом", — говорится в сообщении.

Facebook Влада Антонова В Киеве сгорело полицейское авто

Ранее сообщалось, что пожар произошел в кабине машиниста локомотива поезда №122 сообщением Николаев — Киев на 150 км железнодорожного перегона "Новополтавка-Новый Буг".