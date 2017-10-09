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    Происшествия

    В Киеве сгорело полицейское авто

    (обновлено: )123
    По информации СМИ, место происшествия было оцеплено полицейскими и пожарными. В происшествии также пострадали автомобили Volkswagen и Mercedes, которые были припаркованы рядом.
    В Киеве сгорело полицейское авто
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. В Киеве на Поздняках во дворе дома по улице Анны Ахматовой сгорел автомобиль Toyota Camry с номерами МВД Украины, сообщает dtp.kiev.ua.

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    "Автомобиль принадлежит Министерству внутренних дел, номера на нем синего цвета. Место происшествия оцеплено милицией и пожарными. Также пострадали автомобили Volkswagen и Mercedes, которые были припаркованы рядом", — говорится в сообщении.

    Facebook Влада Антонова
    В Киеве сгорело полицейское авто

    Ранее сообщалось, что пожар произошел в кабине машиниста локомотива поезда №122 сообщением Николаев — Киев на 150 км железнодорожного перегона "Новополтавка-Новый Буг".

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