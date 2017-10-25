Патрульные полицейские на служебном авто сбили пешехода в Киеве

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. В Голосеевском районе Киева произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции Toyota Prius. Как сообщает "Эспрессо TV", патрульный автомобиль совершил наезд на пешехода.

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"Где находился пешеход во время наезда, а также какой сигнал светофора был при наезде, выяснит следствие. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами", — говорится в сообщении.

espreso.tv Полицейское авто сбило пешехода в Голосеевском районе Киева

В случаях ДТП с полицейскими следствие ведет прокуратура.

Накануне сообщалось, что бывший мэр Львова Любомир Буняк попал в ДТП.