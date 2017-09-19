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    Общество

    Глава патрульной полиции Харькова подал в отставку: я сделал все, что мог

    (обновлено: )43611
    Вадим Лисничук сообщил о своей отставке в социальной сети. Он заверил, что сделал все, что мог: "Кто может лучше, пусть попробует! Спасибо, Харьков!".
    Вадим Лисничук
    facebook.com/vadimluxx

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Начальник патрульной полиции Харькова Вадим Лисничук покидает занимаемую должность. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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    "Я сделал все, что мог. Кто может лучше, пусть попробует! Спасибо, Харьков!", — написал он в понедельник вечером.

    В пресс-службе патрульной полиции Харькова подтвердили отставку Лисничука, отметив, что уже со вторника будет новое руководство.

    Напомним, Лисничук возглавил патрульную полицию Харькова в ноябре 2016 года.

    Между тем, как сообщалось ранее, с 17 сентября все услуги в сфере безопасности дорожного движения в Украине будет предоставлять патрульная полиция.

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