Глава патрульной полиции Харькова подал в отставку: я сделал все, что мог

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Начальник патрульной полиции Харькова Вадим Лисничук покидает занимаемую должность. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Я сделал все, что мог. Кто может лучше, пусть попробует! Спасибо, Харьков!", — написал он в понедельник вечером.

В пресс-службе патрульной полиции Харькова подтвердили отставку Лисничука, отметив, что уже со вторника будет новое руководство.

Напомним, Лисничук возглавил патрульную полицию Харькова в ноябре 2016 года.

Между тем, как сообщалось ранее, с 17 сентября все услуги в сфере безопасности дорожного движения в Украине будет предоставлять патрульная полиция.