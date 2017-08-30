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    В Харькове столкнулись патрульное авто и маршрутка

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    ДТП в Харькове
    Пресс-служба Полиции Харькова

    Сегодня, 30 августа, в Харькове маршрутное такси столкнулось с автомобилем патрульной полиции. Об этом сообщает 057.ua со ссылкой на данные управления патрульной полиции.

    "Патрульный экипаж двигался со включенными проблесковыми маячками синего и красного цвета и звуковым спецсигналом. По предварительной информации, на перекрестке улицы Дудинской с проспектом Любови Малой автобус не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю полиции, в результате чего произошло ДТП. В момент аварии светофоры на перекрестке не работали. Toyota Prius выезжал с улицы Дудинской, автобус двигался по проспекту Любови Малой", – рассказали в Управлении.

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