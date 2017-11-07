Въезды в Киев заблокированы полицией

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. На въездах в Киев образовались пробки из-за ограничения движения работниками патрульной полиции, сообщают пользователи соцсетей 7 ноября.

Во вторник в центре Киева проходит акция протеста, организованная Михаилом Саакашвили. Под Верховной Радой собрались несколько сотен сторонников бывшего президента Грузии. Митингующие требуют от парламента выполнить их требования.

"Въезды в Киев — Варшавка, Одесская, Житомир и Черниговское направление (там, где остались стационарные ментовские посты) — сплошная *опа. Километровые пробки. А перед глазами — зима 14-го, когда толстячки медленно прохаживались между машинами, делая вид, что следят за движением", — пожаловался на своей странице телеведущий Олег Панюта.

Яндекс пробки Пробки в Киеве 7 ноября

Также появился блок-пост полиции на улице Богатырской — на въезде со стороны Вышгорода

"На въезде в Киев по Богатырской поперек дороги стоит патрульный "Приус". Пробка 5 км. Кого-то высматривают. Не первый день", — сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Фото dtp.kiev.ua Блок-посты полиции на въезде в Киев

Ранее полиция Киева сообщила, что введен усиленный режим охраны правительственных кварталов. В центре столицы собрано около 2 тысяч полицейских и бойцов Нацгвардии.

Митингующими перекрыта часть улицы Грушевского, объезд автомобилей организован через соседние кварталы.