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    Киев

    Въезды в Киев заблокированы полицией

    Тема:

    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen (337)

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    На ключевых автомагистралях столицы появились посты полиции, которая ограничивает въезд в Киев. В нескольких местах собрались пробки.
    Блок-пост полиции на въезде в Киев
    Фото dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. На въездах в Киев образовались пробки из-за ограничения движения работниками патрульной полиции, сообщают пользователи соцсетей 7 ноября.

    Во вторник в центре Киева проходит акция протеста, организованная Михаилом Саакашвили. Под Верховной Радой собрались несколько сотен сторонников бывшего президента Грузии. Митингующие требуют от парламента выполнить их требования.

    "Въезды в Киев — Варшавка, Одесская, Житомир и Черниговское направление (там, где остались стационарные ментовские посты) — сплошная *опа. Километровые пробки. А перед глазами — зима 14-го, когда толстячки медленно прохаживались между машинами, делая вид, что следят за движением", — пожаловался на своей странице телеведущий Олег Панюта.

    Яндекс пробки
    Пробки в Киеве 7 ноября

    Также появился блок-пост полиции на улице Богатырской — на въезде со стороны Вышгорода

    "На въезде в Киев по Богатырской поперек дороги стоит патрульный "Приус". Пробка 5 км. Кого-то высматривают. Не первый день", — сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

    Фото dtp.kiev.ua
    Блок-посты полиции на въезде в Киев

    Ранее полиция Киева сообщила, что введен усиленный режим охраны правительственных кварталов. В центре столицы собрано около 2 тысяч полицейских и бойцов Нацгвардии.

    Митингующими перекрыта часть улицы Грушевского, объезд автомобилей организован через соседние кварталы.

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