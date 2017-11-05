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    Киев

    В центре Киева полиция задержала мужчину с флагом России

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    У задержанного мужчины был при себе паспорт Украины. Вместе с ним был его товарищ, который назвал ситуацию "социальным экспериментом" в центре Киева.
    В Киеве полиция задержала мужчину, обмотанного флагом России
    Информатор

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В столице на Крещатике у ЦУМа полиция задержала мужчину, обмотанного флагом России, сообщает Информатор.

    У мужчины был при себе паспорт Украины. Вместе с ним был его товарищ, который назвал ситуацию "социальным экспериментом".

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    Ранее начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил, что в Киеве к усиленному режиму несения службы дополнительно привлечены 1, 35 тыс правоохранителей.

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