В центре Киева полиция задержала мужчину с флагом России

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В столице на Крещатике у ЦУМа полиция задержала мужчину, обмотанного флагом России, сообщает Информатор.

У мужчины был при себе паспорт Украины. Вместе с ним был его товарищ, который назвал ситуацию "социальным экспериментом".

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Ранее начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил, что в Киеве к усиленному режиму несения службы дополнительно привлечены 1, 35 тыс правоохранителей.