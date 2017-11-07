Полиция и Нацгвардия усилили охрану в центре Киева

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. В правительством квартале Киева дежурит две тысячи полицейских и бойцов Национальной гвардии, сообщает 7 ноября пресс-служба полиции Киева.

Они охраняют общественный порядок в месте проведения митинга, который организован бывшим президентом Грузии, экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

В своем обращении, Нацполиция призывает участников акции протеста не нарушать законодательство, поддерживать порядок и сотрудничать с полицией по обеспечению безопасности.

"Правоохранители в пределах своей компетенции и законных полномочий будут мгновенно реагировать на любые проявления нарушений законодательства", — обещает Национальная полиция.

Как сообщалось, утром 7 ноября под зданием Верховной Рады начался митинг сторонников Саакашвили. На площади Конституции собрались несколько сотен человек, которые требуют выполнить их требования: отменить депутатскую неприкосновенность, принятия закона об импичменте президента, провести реформу избирательной системы.