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    Киев

    Полиция и Нацгвардия усилили охрану в центре Киева

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    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen (337)

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    Не менее двух тысяч правоохранителей сконцентрированы в центре столицы для обеспечения порядка во время акций протеста под Верховной Радой.
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. В правительством квартале Киева дежурит две тысячи полицейских и бойцов Национальной гвардии, сообщает 7 ноября пресс-служба полиции Киева.

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    Они охраняют общественный порядок в месте проведения митинга, который организован бывшим президентом Грузии, экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

    В своем обращении, Нацполиция призывает участников акции протеста не нарушать законодательство, поддерживать порядок и сотрудничать с полицией по обеспечению безопасности.

    "Правоохранители в пределах своей компетенции и законных полномочий будут мгновенно реагировать на любые проявления нарушений законодательства", — обещает Национальная полиция.

    Как сообщалось, утром 7 ноября под зданием Верховной Рады начался митинг сторонников Саакашвили. На площади Конституции собрались несколько сотен человек, которые требуют выполнить их требования: отменить депутатскую неприкосновенность, принятия закона об импичменте президента, провести реформу избирательной системы.

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