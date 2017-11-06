В Киеве задержан мужчина с гранатой в кармане

Нацполиция

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Правоохранители задержали в Киеве мужчину, который носил в кармане пиджака гранату, заведено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

Пресс-служба Нацполиции Украины Мужчина с гранатой в Киеве

Пресс-служба Нацполиции Украины Мужчина с гранатой в Киеве

"Задержанный — 53-летний уроженец Винницкой области, которой имеет судимость за кражу. Нам он объяснил, что гранату якобы нашел и носил с собой для собственной безопасности. Эту информацию мы проверяем, а также выясняем его причастность к другим преступлениям", — цитирует пресс-служба начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина.

По данным полиции, гранату изъяли и отправили на экспертизу. Полиция завела дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.