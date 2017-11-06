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    Киев

    Смертельный наезд маршрутки в Киеве: водитель арестован

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    Как отмечается, Шевченковский районный суд Киева постановил взять под стражу водителя маршрутки, сбившего насмерть супружескую пару на столичной Оболони.
    В Киеве маршрутка сбила людей
    espreso.tv

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Суд арестовал на два месяца водителя маршрутки, которого подозревают в наезде на людей у остановки общественного транспорта в Киеве, сообщает сайт телеканала "112 Украина".

    "Шевченковский районный суд Киева постановил взять под стражу водителя маршрутки, сбившего насмерть супружескую пару на столичной Оболони (район Киева — ред.). Срок ареста составляет два месяца", — говорится в сообщении.

    В субботу пресс-служба полиции сообщила, что в Киеве у остановки общественного транспорта маршрутка задавила двух человек. Когда из троллейбуса начали выходить пассажиры, подъезжавшая к остановке маршрутка сбила двух людей. Мэр Киева Виталий Кличко распорядился проверить частных перевозчиков города после ЧП; по факту гибели двух человек открыто уголовное дело.

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