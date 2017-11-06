Смертельный наезд маршрутки в Киеве: водитель арестован

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Суд арестовал на два месяца водителя маршрутки, которого подозревают в наезде на людей у остановки общественного транспорта в Киеве, сообщает сайт телеканала "112 Украина".

"Шевченковский районный суд Киева постановил взять под стражу водителя маршрутки, сбившего насмерть супружескую пару на столичной Оболони (район Киева — ред.). Срок ареста составляет два месяца", — говорится в сообщении.

В субботу пресс-служба полиции сообщила, что в Киеве у остановки общественного транспорта маршрутка задавила двух человек. Когда из троллейбуса начали выходить пассажиры, подъезжавшая к остановке маршрутка сбила двух людей. Мэр Киева Виталий Кличко распорядился проверить частных перевозчиков города после ЧП; по факту гибели двух человек открыто уголовное дело.