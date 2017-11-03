Власти Киева просят Раду заняться деятельностью хостелов

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Киевский городской совет попросил Верховную Раду упорядочить деятельность хостелов в Украине и разработать порядок контроля над их деятельностью. Решение Киевсовета опубликовано в газете "Хрещатик".

"Сложившаяся на рынке услуг временного проживания в Киев и других населенных пунктах Украины ситуация на сегодня выглядит угрожающей. В последнее время участились случаи использования жилых помещений в качестве объектов временного размещения, так называемых хостелов, мини-отелей, частных общежитий, что, безусловно, приводит к нарушению прав других жителей домов, проживающих в смежных с хостелами помещениях", — сказано в обращении.

Депутаты просят Раду определить правовой статус хостелов и подобных объектов предоставления услуг временного размещения, разработать четкий порядок регистрации, размещения и функционирования на территории населенных пунктов и, таким образом, исключить или жестко регламентировать размещение хостелов в жилых зданиях.

Кроме того, депутаты настаивают на введении механизма контроля над деятельностью хостелов, разработать действенную систему штрафов и других санкций за нарушение указанного порядка.

Напомним, в октябре в Запорожье сгорел хостел. В результате погибли пять человек.