Пожар в хостеле Запорожья: среди погибших есть иностранцы

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Четверо граждан Азербайджана погибли в результате ночного пожара в хостеле в Запорожье, передает агентство УНИАН со ссылкой на начальника пресс-службы коммуникации Нацполиции в Запорожье Екатерину Людвиг.

Ранее Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в ночь на понедельник в хостеле в Запорожье произошел пожар, в результате погибли пять человек, еще четверо попали в больницу. Полиция расследует уголовное дело по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

"В результате ночного пожара в хостеле в Запорожье погибли четверо граждан Азербайджана", — передает агентство.

По информации Людвиг, у погибших были разрешения на постоянное место жительства в Украине.

По словам представителей управления Госслужбы по ЧС в Запорожской области, еще четыре человека, которые находятся в больнице, также являются гражданами Азербайджана. Вероятнее всего, они торговали овощами на центральном рынке Запорожья, на территории которого находится хостел, отмечается в сообщении агентства.