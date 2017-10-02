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    Пожар в хостеле Запорожья: среди погибших есть иностранцы

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    Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья (77)

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    В результате ночного пожара в хостеле в Запорожье погибли четверо граждан Азербайджана. Как отмечается, у погибших были разрешения на постоянное место жительства в Украине.
    На месте пожара в хостеле в Запорожье
    vv.com.ua

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Четверо граждан Азербайджана погибли в результате ночного пожара в хостеле в Запорожье, передает агентство УНИАН со ссылкой на начальника пресс-службы коммуникации Нацполиции в Запорожье Екатерину Людвиг.

    На месте пожара в хостеле в Запорожье
    vv.com.ua
    Появились фото с места страшного пожара в хостеле Запорожья

    Ранее Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в ночь на понедельник в хостеле в Запорожье произошел пожар, в результате погибли пять человек, еще четверо попали в больницу. Полиция расследует уголовное дело по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

    "В результате ночного пожара в хостеле в Запорожье погибли четверо граждан Азербайджана", — передает агентство.

    По информации Людвиг, у погибших были разрешения на постоянное место жительства в Украине.

    По словам представителей управления Госслужбы по ЧС в Запорожской области, еще четыре человека, которые находятся в больнице, также являются гражданами Азербайджана. Вероятнее всего, они торговали овощами на центральном рынке Запорожья, на территории которого находится хостел, отмечается в сообщении агентства.

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