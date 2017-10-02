наверх
02.10.201710:11
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Запорожье сгорел хостел, пятеро погибших

    (обновлено: )25803
    Четырех постояльцев, среди которых ребенок 2009 года рождения, спасатели успели спасти. Причины возгорания пока неизвестны. На месте работают спасатели и полиция.
    Тушение пожара ГСЧС
    ГСЧС

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Ночью на вторник, 2 октября, в центре Запорожья горел хостел на улице Жуковского, сообщает пресс-служба ГСЧС.

    Пожар на складах боеприпасов под Винницей
    facebook.com/DronariumUkraine
    Пожар на складах под Винницей с высоты птичьего полета

    Спасатели нашли на месте пожара тела четырех человек. Еще один человек умер в машине скорой помощи.

    В то же время, четырех постояльцев, среди которых ребенок 2009 года рождения, спасатели успели спасти. Причины возгорания пока неизвестны. На месте работают спасатели и полиция.

    По данным сайта 061.ua, хостел самовольно обустроили в двухэтажном кирпичном здании по дороге на оптовый рынок возле "тещиного языка". На первом этаже были склады и магазины, а помещение на втором этаже арендовал "Приват-Инвест Група". 

    Напомним, 27 сентября пожар произошел на восьмом этаже Института пищевых технологий в Киеве.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Столкновения в ходе референдума в Каталонии
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Кошелек
    Реформа образования: необратимые последствия