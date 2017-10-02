В Запорожье сгорел хостел, пятеро погибших

ГСЧС

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Ночью на вторник, 2 октября, в центре Запорожья горел хостел на улице Жуковского, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели нашли на месте пожара тела четырех человек. Еще один человек умер в машине скорой помощи.

В то же время, четырех постояльцев, среди которых ребенок 2009 года рождения, спасатели успели спасти. Причины возгорания пока неизвестны. На месте работают спасатели и полиция.

По данным сайта 061.ua, хостел самовольно обустроили в двухэтажном кирпичном здании по дороге на оптовый рынок возле "тещиного языка". На первом этаже были склады и магазины, а помещение на втором этаже арендовал "Приват-Инвест Група".

Напомним, 27 сентября пожар произошел на восьмом этаже Института пищевых технологий в Киеве.