Пожар в хостеле Запорожья. У людей не было возможности спастись

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В одном из запорожских хостелов в пожаре погибли пять человек.

"Ночлежку", которую назвали хостелом, самовольно обустроили в двухэтажном кирпичном здании по дороге на оптовый рынок возле "тещиного языка". Там часто оставались продавцы. Причиной пожара мог стать включенный камин. На втором этаже были решетки — люди не могли даже выпрыгнуть!", — рассказала 061 пресс-секретарь Юлия Барышева.

На первом этаже были склады и магазины, а помещение на втором этаже арендовал "Приват-Инвест Група". Эта фирма, по информации сайта "Наші гроші. Запоріжжя", связана с бизнесменом Максимом Дрозденко.

Напомним, ночью на вторник, 2 октября, в центре Запорожья горел хостел на улице Жуковского. Спасатели нашли на месте пожара тела четырех человек. Еще один человек умер в машине скорой помощи.

vv.com.ua На месте пожара в хостеле в Запорожье

vv.com.ua На месте пожара в хостеле в Запорожье

Напомним, 27 сентября пожар произошел на восьмом этаже Института пищевых технологий в Киеве.