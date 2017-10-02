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    Пожар в хостеле Запорожья. У людей не было возможности спастись

    (обновлено: )60
    Сообщается, что причиной пожара в хостеле в Запорожье мог стать камин. Спасатели нашли на месте пожара тела четырех человек. Еще один человек умер в машине скорой помощи.
    На месте пожара в хостеле в Запорожье
    061.ua

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В одном из запорожских хостелов в пожаре погибли пять человек. 

    "Ночлежку", которую назвали хостелом, самовольно обустроили в двухэтажном кирпичном здании по дороге на оптовый рынок возле "тещиного языка". Там часто оставались продавцы. Причиной пожара мог стать включенный камин. На втором этаже были решетки — люди не могли даже выпрыгнуть!", — рассказала 061 пресс-секретарь Юлия Барышева.

    На первом этаже были склады и магазины, а помещение на втором этаже арендовал "Приват-Инвест Група". Эта фирма, по информации сайта "Наші гроші. Запоріжжя", связана с бизнесменом Максимом Дрозденко.

    Напомним, ночью на вторник, 2 октября, в центре Запорожья горел хостел на улице Жуковского. Спасатели нашли на месте пожара тела четырех человек. Еще один человек умер в машине скорой помощи.

    vv.com.ua
    На месте пожара в хостеле в Запорожье
    vv.com.ua
    На месте пожара в хостеле в Запорожье

    Напомним, 27 сентября пожар произошел на восьмом этаже Института пищевых технологий в Киеве.

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