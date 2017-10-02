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    Трагедия в хостеле Запорожья: ГСЧС назвала причины

    Тема:

    Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья (75)

    (обновлено: )13010
    В ГСЧС сообщили, что до 2016 года здание не эксплуатировалось, потому что там находился бывший хлебозавод, который в 2011 году прекратил свою деятельность.
    Пожар в запорожском хостеле
    061.ua

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Причиной пожара в запорожском хостеле, где погибли люди, мог стать включенный обогреватель, сообщила пресс-секретарь управления ГСЧС Запорожской области Юлия Барышева, информирует "112 Украина".

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    facebook.com/DronariumUkraine
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    "Пожар произошел по ул. Жуковского в Александровском районе Запорожья. Горело двухэтажное кирпичное здание бывшего хлебозавода и шиферная крыша площадью 20 на 10. Также на втором этаже загорелись помещения общей площадью 100 кв. м", – говорится в сообщении.

    По ее словам, до 2016 года здание не эксплуатировалось, потому что там находился бывший хлебозавод, который в 2011 году прекратил свою деятельность.

    "Как удалось установить в ходе предварительного расследования, разрешительных документов на обустройство хостела у хозяев не обнаружено", – сказала она. — Люди оказались в огненной ловушке, поскольку на окнах номеров установлены металлические решетки, а вход в коридор усложнялся сильным задымлением. Пожарные через окна второго этажа по выдвижной лестнице спасли четырех человек, трех женщин и 8-летнюю девочку".

    По ее словам, из-за сильной задымленности пожарные работали в аппаратах на сжатом воздухе.

    vv.com.ua
    Пожар в запорожском хостеле

    "Причина пожара сейчас устанавливается, по факту происшествия соответствующие органы ведут расследование. Рассматривается несколько версий, одна из них – обогреватель", – отметила она.

    Ранее сообщалось, что при пожаре погибли пять человек.

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