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    На месте пожара хостела в Запорожье

    (обновлено: )19
    В Запорожье задержали хозяйку хостела, при пожаре в котором погибли пять человек, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области Олег Золотоноша в Facebook.
    Facebook Олега Золотоношы

    По словам Золотоноши, предварительная причина пожара — воспламенение электросети в коридоре второго этажа.

    По данному факту следственным управлением открыто уголовное производство по ст. 270 о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.

    Смотрите также: Появились фото с места страшного пожара в хостеле Запорожья

    Ранее Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в ночь на понедельник в хостеле в Запорожье произошел пожар, в результате погибли пять человек, еще четверо попали в больницу. Полиция расследует уголовное дело по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

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