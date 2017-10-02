На месте пожара хостела в Запорожье

По словам Золотоноши, предварительная причина пожара — воспламенение электросети в коридоре второго этажа.

По данному факту следственным управлением открыто уголовное производство по ст. 270 о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.

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Ранее Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в ночь на понедельник в хостеле в Запорожье произошел пожар, в результате погибли пять человек, еще четверо попали в больницу. Полиция расследует уголовное дело по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".