В Запорожье задержана хозяйка хостела, в котором сгорели 5 человек

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Хозяйка хостела в Запорожье, в результате пожара в котором погибли 5 человек, задержана. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша.

"Относительно ночного пожара помещения по улице Жуковского сообщаю, что предварительная причина пожара: воспламенение электросети в коридоре второго этажа. В результате погибли 5 человек", — написал Золотоноша на своей странице Facebook.

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По данному факту, как отметил Золотоноша, следственное управление открыло уголовное производство по ч.2 ст. 270 УКУ.

Кроме этого, по ст. 208 КПК Украины задержали хозяйку помещения, которая сдавала в аренду комнаты для проживания.

В ночь на понедельник в хостеле в Запорожье произошел пожар, в результате погибли пять человек, еще четверо попали в больницу. Полиция расследует уголовное дело по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".