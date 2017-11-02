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    Киев

    В КГГА объяснили, почему жители 400 домов в столице продолжают мерзнуть

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    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые (191)

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    Pаместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что компания "Киевэнерго" должна устранить повреждения в трехдневный срок и выйти на график суточной ликвидации.
    Батарея
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве из-за неисправности, которая произошла при запуске теплоносителя, без отопления остаются около 400 домов, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба исполнительного органа столичной власти.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По его словам, компания "Киевэнерго" должна устранить повреждения в трехдневный срок и выйти на график суточной ликвидации. Также Пантелеев добавил, что проблемой является подключение к отоплению административных зданий.

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    "В Украине до сих пор не урегулирован вопрос цены на газ для отопления бюджетных учреждений. Понимая ответственность, мы решением комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям запустили школы. Но здание правительства, министерств, КГГА остаются без тепла пока вопрос не будет решен", — сказал Пантелеев. 

    Ранее вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что ответственность, в том числе и уголовную, за отопительный сезон несут председатели областных госадминистраций.

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