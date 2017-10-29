В Киеве задержали россиянина, которого искал Интерпол

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Украинские пограничники задержали в киевском аэропорту "Жуляны" гражданина России, которого разыскивал Интерпол по подозрению в мошенничестве, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Во время оформления пассажиров рейса "Барселона-Киев" на россиянина сработала база данных Интерпола. Мужчину 1970 года рождения разыскивали правоохранительные органы России за мошенничество в особо крупных размерах", — говорится в сообщении.

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Как отмечается, задержанного разыскивали по линии Интерпола, его передали сотрудникам полиции Украины.

Ранее Служба безопасности Украины принудительно выдворила гражданку России, которая может быть причастна к деятельности международной террористической организации "Исламское государство".