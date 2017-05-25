В одесском аэропорту задержан россиянин, разыскиваемый Интерполом

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. В международном аэропорту "«Одесса" правоохранителями задержали гражданина России, находящийся в международном розыске, сообщает пресс-служба Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

"24 мая в пункте пропуска "Одесса-авиа" во время оформления пассажиров авиарейса, направлявшихся в Стамбул, пограничники задержали гражданина России. Он находился в международном розыске по линии Интерпола. Установлено, что задержанный разыскивается на родине для привлечения к уголовной ответственности", — сообщает подробности Погранслужба.

dpsu.gov.ua Задержание россиянина в международном аэропорту Одессы

Также пограничники отдела "Черноморск" при осуществлении пограничного контроля лиц, которые направлялись в Батуми (Грузия) на теплоходе, задержали гражданина Грузии, который находился в международном розыске. Задержанного разыскивали правоохранительные органы Азербайджана для привлечения к уголовной ответственности за разбой.

О данных фактах проинформировано Укрбюро Интерпола. Задержанных передали представителям Национальной полиции.

Ранее сообщалось, что пограничники выявили 15 иностранцев, которые пытались попасть в Украину из Крыма с нарушениями украинского законодательства.