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    Общество

    В одесском аэропорту задержан россиянин, разыскиваемый Интерполом

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    В Погранслужбе сообщили, что во время оформления пассажиров авиарейса, направлявшихся в Стамбул, пограничники задержали гражданина России, который находился в международном розыске по линии Интерпола.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. В международном аэропорту "«Одесса" правоохранителями задержали гражданина России, находящийся в международном розыске, сообщает пресс-служба Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

    "24 мая в пункте пропуска "Одесса-авиа" во время оформления пассажиров авиарейса, направлявшихся в Стамбул, пограничники задержали гражданина России. Он находился в международном розыске по линии Интерпола. Установлено, что задержанный разыскивается на родине для привлечения к уголовной ответственности", — сообщает подробности Погранслужба.

    dpsu.gov.ua
    Задержание россиянина в международном аэропорту Одессы

    Также пограничники отдела "Черноморск" при осуществлении пограничного контроля лиц, которые направлялись в Батуми (Грузия) на теплоходе, задержали гражданина Грузии, который находился в международном розыске. Задержанного разыскивали правоохранительные органы Азербайджана для привлечения к уголовной ответственности за разбой.

    О данных фактах проинформировано Укрбюро Интерпола. Задержанных передали представителям Национальной полиции.

    Ранее сообщалось, что пограничники выявили 15 иностранцев, которые пытались попасть в Украину из Крыма с нарушениями украинского законодательства.

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