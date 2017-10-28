В Киеве простились с подполковником МВД, погибшим при взрыве

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. В субботу утром родные, близкие и коллеги простились в Киеве с 36-летним подполковником МВД Михаилом Мормилем,который погиб при взрыве у телеканала "Эспрессо" 25 октября.

Пост Артема Шевченко

Об этом в Facebook сообщил глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

По его данным, похоронят Михаила Мормиля на Черниговщине.

МВД ранее сообщило, что в среду вечером при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт". Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых покушение на Мосийчука.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что обвинения в адрес России в связи с покушением на Мосийчука являются очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии.

В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "российском следе". В Москве эти заявления называют абсурдными.