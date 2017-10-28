наверх
28.10.201715:34
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве простились с подполковником МВД, погибшим при взрыве

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (76)

    (обновлено: )15620
    Как сообщается, близкие и коллеги простились в Киеве с 36-летним подполковником МВД Михаилом Мормилем, который погиб при взрыве у телеканала 25 октября.
    Подполковник полиции Михаил Мормиль
    МВД Украины, facebook

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. В субботу утром родные, близкие и коллеги простились в Киеве с 36-летним подполковником МВД Михаилом Мормилем,который погиб при взрыве у телеканала "Эспрессо" 25 октября.

    Пост Артема Шевченко

    Об этом в Facebook сообщил глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

    По его данным, похоронят Михаила Мормиля на Черниговщине.

    МВД ранее сообщило, что в среду вечером при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт". Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых покушение на Мосийчука.

    Читайте также: Погребинский: РФ непричастна к взрыву, в котором пострадал Мосийчук

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что обвинения в адрес России в связи с покушением на Мосийчука являются очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии.

    В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "российском следе". В Москве эти заявления называют абсурдными.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Митинги в Каталонии за единство Испании
    Независимость Каталонии: парламент сказал "да"
    Подполковник полиции Михаил Мормиль
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Диана Берченко
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Отопительный сезон
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые