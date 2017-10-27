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    Киев

    Киевский метрополитен сообщил о причинах закрытия станции "Крещатик"

    (обновлено: )42
    По данным пресс-службы КП" Киевский метрополитен" вечером в пятницу поступил анонимный телефонный звонок о минировании станции "Крещатик".
    Станция метро Крещатик в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Станция киевского метрополитена "Крещатик" возобновила работу после закрытия на вход и выход вечером в пятницу. 

    Ранее поступила информация, что станция "Крещатик" была закрыта после анонимного сообщения о минировании. 

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    "Станцию "Крещатик" осмотрели. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Работаем в обычном режиме", — говорится в сообщении пресс-службы КП "Киевский метрополитен". 

    Напомним, в начале октября в Киеве закрывали станцию метро "Вокзальная" из-за сообщения о минировании. 

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