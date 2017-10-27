Киевский метрополитен сообщил о причинах закрытия станции "Крещатик"

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Станция киевского метрополитена "Крещатик" возобновила работу после закрытия на вход и выход вечером в пятницу.

Ранее поступила информация, что станция "Крещатик" была закрыта после анонимного сообщения о минировании.

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"Станцию "Крещатик" осмотрели. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Работаем в обычном режиме", — говорится в сообщении пресс-службы КП "Киевский метрополитен".

Напомним, в начале октября в Киеве закрывали станцию метро "Вокзальная" из-за сообщения о минировании.