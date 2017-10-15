В Киеве на неделю ограничат движение транспорта по мосту Метро

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. В связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия автомобильное движение на мосту Метро через Русановский пролив будет ограничено на 7 дней. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

"С 19 по 25 октября в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на мосту Метро через Русановский пролив будет ограничено движение транспорта до одной полосы движения в каждом направлении", — уточняют в горадминистрации.

Восстановить полноценное движение по мосту планируют с 26 октября.

Ранее сообщалось, что в столице в связи с проведением Киевского международного марафона ограничили движение транспорта по маршруту марафона в соответствии с часовым графиком, согласованным с управлением патрульной полиции Киева.