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    Киев

    О строительстве метро на Троещину говорить слишком рано – КГГА

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    Переговоры о появлении новой ветки метрополитена в столице находятся на стадии предварительных договоренностей, заявила советник первого заместителя главы КГГА Алеся Чемерис.

    КИЕВ, 20 окт – РИА Новости Украина. В Киеве планируют пустить метро на Троещину. Более того, это будет полномасштабная ветка метрополитена, состоящая из 13 станций. Об этом заявил первый вице-премьер — министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

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    По его словам, он общался об этом с китайскими инвесторами. Предварительная стоимость проекта — два миллиарда долларов, 85% из которых будет обеспечивать китайская сторона. Речь идет о кредите на 20 лет под 2% годовых. А 15% предоставит столичная власть. Ожидается, что начинаться ветка метро будет от аэропорта "Киев".

    Долгожданное для киевлян строительство метро на Троещину, прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы советник первого заместителя председателя КГГА Алеся Чемерис.

    "Этот проект очень долговременный, но я не могу вам назвать точную дату старта, потому что это только анонсированный проект. Мы понимаем, что он очень интересный. И понимаем, какие деньги нужно в него вложить. Но поскольку речь идет о финансировании, как минимум, двустороннем, нужно внести изменения в распоряжения. Это нужно правильно провести в законодательном плане со стороны городской власти. И только тогда можно говорить о каком-то старте и конце работ", — сказала Чемерис.

    По ее словам, "китайцы всегда выражали интерес не только к метро, но и к другим проектам, которые есть в городе". Также Чемерис заявила, что проект находится на стадии "предварительных переговоров".

    Ранее сообщалось, что общая стоимость прокладки пути от станции метро "Сырец" до жилого массива Виноградарь превысит 11 миллиардов гривен.

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