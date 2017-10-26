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    Киев

    Киев парализован рекордными пробками

    (обновлено: )21320
    Сообщается, что серьезные заторы сейчас в центральной части Киева: движение затруднено в районе станций метро "Театральная", "Печерская", "Кловская", "Дворец Украина", "Площадь Льва Толстого", "Золотые ворота", "Майдан Незалежности", "Почтовая площадь", "Лукьяновская".
    Автомобили. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. В четверг вечером, 26 октября, в Киеве образовались рекордные десятибалльные пробки, город практически стоит,  передает "Страна".

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    Сообщается, что серьезные заторы сейчас в центральной части Киева: движение затруднено в районе станций метро "Театральная", "Печерская", "Кловская", "Дворец Украина", "Площадь Льва Толстого", "Золотые ворота", "Майдан Незалежности", "Почтовая площадь", "Лукьяновская".

    По данным СМИ, ДТП произошли на бульваре Леси Украинки, на улице Саксаганского, Набережно-Крещатицкой улице, Водухофлотском проспекте и проспекте Валерия Лобановского.

    Как сообщалось ранее, под Киевом была перекрыта часть дороги из-за опрокидывания цистерны с аммиаком.

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