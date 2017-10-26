Киев парализован рекордными пробками

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. В четверг вечером, 26 октября, в Киеве образовались рекордные десятибалльные пробки, город практически стоит, передает "Страна".

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Сообщается, что серьезные заторы сейчас в центральной части Киева: движение затруднено в районе станций метро "Театральная", "Печерская", "Кловская", "Дворец Украина", "Площадь Льва Толстого", "Золотые ворота", "Майдан Незалежности", "Почтовая площадь", "Лукьяновская".

По данным СМИ, ДТП произошли на бульваре Леси Украинки, на улице Саксаганского, Набережно-Крещатицкой улице, Водухофлотском проспекте и проспекте Валерия Лобановского.

Как сообщалось ранее, под Киевом была перекрыта часть дороги из-за опрокидывания цистерны с аммиаком.