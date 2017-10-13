Кличко сообщил, как бороться с пробками в Киеве

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что существует несколько путей решения проблемы дорожных заторов в столице, один из которых — навести порядок с парковками.

По его словам, большое количество улиц строилось после Второй мировой войны, которые не были рассчитаны на такое число транспорта, сообщает сайт мэра Киева.

"Во-первых, надо навести порядок с парковкой. Не тайна, что часто обочины улиц заняты припаркованными автомобилями с обеих сторон. Иногда водители бросают машины, перекрывая две полосы движения. Хочу напомнить, что уже два года Верховная Рада не может принять закон о парковках. И до сих пор мы не имеем права эвакуировать автомобили, выписывать штрафы безответственным водителям, которые бросают машины на проезжей части или тротуаре. Мы надеемся, что во втором чтении закон таки проголосуют", — считает Кличко.

Другим аспектом в борьбе с пробками мэр, ссылаясь на опыт проживания в США и Германии, назвал строительство перехватывающих паркингов на въездах в столицу.

"В центр города проехать не так просто, и люди оставляют машины на перехватывающих паркингах и доезжают до центра на общественном транспорте. Почему они это делают? Они понимают, что поставить автомобиль в центре в паркинге будет стоить гораздо дороже. Чем дальше от центра – тем дешевле. Более того, за нарушение правил парковки штрафы достаточно высокие. Мы, уверен, к этому придем, это вопрос следующих лет", — добавил Кличко.

Мэр города заявил, что столичная власть вместе со Всемирным банком изучает организацию эффективных маршрутов общественного транспорта, который сможет перевозить гораздо больше пассажиров, не загружая улицы.

Причиной образования заторов также является большое количество транзитного транспорта, считает он.

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"У нас все города построены таким образом, что транспорт, следующий через город, должен проезжать через центр, создавая дополнительную нагрузку и ухудшая экологическую ситуацию. Этот вопрос мы решаем и работаем по Киевской обладминистрацией над тем, чтобы Большая Окружная была достроена. Это уменьшит нагрузку на наши улицы", — заключил Кличко.

Практически ежедневно Киев встает в пробках. Накануне вечером город сковали десятибалльные заторы.