Из-за упавшей цистерны с аммиаком перекрыли трассу на Киев

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. На Одесской трассе в районе Глевахи Киевской области было частично ограничено движение из-за опрокидывания цистерны с аммиаком, сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

По его словам, автомобиль с цистерной с аммиаком ехал по главной дороге, а с второстепенной выехал грузовик ЗИЛ, который совершил столкновение с автоцистерной.

В результате столкновения "автоцистерна перевернулась, но разгерметизации не было". Сначала цистерну хотели поднять и поставить на колеса, но потом решили перекачать аммиак в другую цистерну, а затем пробовать поднять автомобиль.

"До сих пор движение по автодороге частично ограничено. Работают сотрудники ГСЧС и полицейские", — подчеркнул Жукович и добавил, что пока продолжается перекачивание аммиака в другую цистерну.

Ранее сообщалось, что на Одесской трассе в районе Глевахи под Киевом столкнулись грузовик и фура с аммиаком, от удара фура перевернулась посреди проезжей части.