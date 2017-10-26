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    Киев

    Из-за упавшей цистерны с аммиаком перекрыли трассу на Киев

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    Автомобиль с цистерной с аммиаком ехал по главной дороге, а с второстепенной выехал грузовик ЗИЛ, который совершил столкновение с автоцистерной.
    Под Киевом перевернулась фура с аммиаком
    "Информатор"

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. На Одесской трассе в районе Глевахи Киевской области было частично ограничено движение из-за опрокидывания цистерны с аммиаком, сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

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    По его словам, автомобиль с цистерной с аммиаком ехал по главной дороге, а с второстепенной выехал грузовик ЗИЛ, который совершил столкновение с автоцистерной.

    В результате столкновения "автоцистерна перевернулась, но разгерметизации не было". Сначала цистерну хотели поднять и поставить на колеса, но потом решили перекачать аммиак в другую цистерну, а затем пробовать поднять автомобиль.

    "До сих пор движение по автодороге частично ограничено. Работают сотрудники ГСЧС и полицейские", — подчеркнул Жукович и добавил, что пока продолжается перекачивание аммиака в другую цистерну.

    Ранее сообщалось, что на Одесской трассе в районе Глевахи под Киевом столкнулись грузовик и фура с аммиаком, от удара фура перевернулась посреди проезжей части.

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