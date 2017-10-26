Под Киевом перевернулась фура с аммиаком

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. В четверг, 26 октября, на Одесской трассе в районе Глевахи под Киевом столкнулись грузовик и фура с аммиаком, от удара фура перевернулась посреди проезжей части, сообщает "Информатор".

По предварительным данным, водитель автомобиля ЗИЛ разворачивался в зоне ремонтных работ. Во время разворота он влетел в фуру с аммиаком, которая двигалась со стороны Киева. От удара ее опрокинуло на левый борт, но цистерна уцелела, утечки не произошло.

"Информатор" ДТП под Киевом

Во время ДТП сильно пострадала кабина грузовика, однако водитель не получил смертельных травм.

На месте происшествия работают спасатели, полиция, а также следственно-оперативная группа. Из-за аварии движение по Одесской трассе сильно затруднено.

Напомним, в результате утечки аммиака на птицефабрике в польском Ольштыне пострадали 28 человек.