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    Киев

    В Киеве иномарка влетела в маршрутку, образовалась огромная пробка

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    Авария произошла утром в понедельник на улице Гетьмана в районе Индустриального моста. По данным соцсетей, есть пострадавшие. Сколько человек получили травмы, не уточняется.
    На месте ДТП в Киеве, 25 сентября 2017

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. В результате ДТП, которое произошло утром в понедельник в Киеве, образовалась огромная пробка от Дорогожичей в направлении Шулявки, есть пострадавшие, сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

    Авария произошла на улице Гетьмана в районе Индустриального моста.

    "По предварительным данным, автомобиль Renault Logan #АА4666ОА, на полном ходу врезался в маршрутку. У легкового автомобиля полностью повреждена передняя часть. Есть пострадавшие. Образовался огромная пробка от Дорогожичей в направлении Шулявки, движение парализовано", — сказано в сообщении.

    На месте работает патрульная полиция и скорая медицинская помощь.

    dtp.kiev.ua/Facebook, 25 сентября 2017

    В ночь на 25 сентября на Столичном шоссе в Киеве произошло ДТП с участием BMW, погиб один человек.

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