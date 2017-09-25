В Киеве иномарка влетела в маршрутку, образовалась огромная пробка

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. В результате ДТП, которое произошло утром в понедельник в Киеве, образовалась огромная пробка от Дорогожичей в направлении Шулявки, есть пострадавшие, сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Авария произошла на улице Гетьмана в районе Индустриального моста.

"По предварительным данным, автомобиль Renault Logan #АА4666ОА, на полном ходу врезался в маршрутку. У легкового автомобиля полностью повреждена передняя часть. Есть пострадавшие. Образовался огромная пробка от Дорогожичей в направлении Шулявки, движение парализовано", — сказано в сообщении.

На месте работает патрульная полиция и скорая медицинская помощь.

dtp.kiev.ua/Facebook, 25 сентября 2017

В ночь на 25 сентября на Столичном шоссе в Киеве произошло ДТП с участием BMW, погиб один человек.