Масштабная стройка в Киеве едва не привела к экологической катастрофе

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. В Киеве во время строительных работ на ул. Г. Кирпы у железнодорожного вокзала "Южный" застройщик залил бетоном канализационный коллектор диаметром 800 мм, сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

vodokanal.kiev.ua На месте строительства в Киеве

"В связи с этим нормальное технологическое функционирование городских канализационных сетей нарушилось.(…)С целью недопущения затопления сточными водами прилегающих зданий, в том числе железнодорожного вокзала, который и так был частично подтоплен, было срочно организованы работы по локализации аварийной ситуации и обустроены перекачки сточных вод по временной схеме", — рассказал заместитель главного инженера управления канализации Киева Андрей Кобзарь.

В "Киевводоканале" отметили, что строительство проходит без согласованной проектной документации и без вызова представителей перед началом земляных работ.

Кроме того, "Киевводоканал" обратился к Госархстройинспекции и Нацполиции с требованием прекратить незаконное строительство и привлечь нарушителей к ответственности.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) инициировало проверку по поводу совместного полета мэра Киева Виталия Кличко и скандальных столичных застройщиков на частном самолете из Неаполя, о котором говорилось в журналистском расследовании.