Киевлян призывают выйти на митинг против незаконных застроек

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Граждан призывают выйти на митинг против незаконных застроек в Киеве.

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"Уважаемая Община! В четверг, 31 августа, в 11:00 под Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) Украины (вул.Исаакяна, 17) состоится акция против незаконных застроек! Киевляне требуют привлечь к ответственности чиновников ГАСИ, Минрегионстроя, КГГА, которые систематически согласовывают и корректируют застройщикам документы вопреки законам Украины и градостроительным нормам", — говоритс в сообщении организаторов акции протеста.

Киевсовет в апреле 2017 года поддержал инициативу киевлян против незаконного строительства многотопливной автозаправочной станции на пересечении ул. Ревуцкого и ул. Ахматовой, "за" проголосовало 76 депутатов. Жители прилегающих домов обеспокоены возможным соседством с взрывоопасным объектом, т.к. данное строительство проводится на небольшом расстоянии от жилых домов, дошкольных учреждений, общеобразовательных учебных заведений и озера "Солнечное" в Дарницкий районе. Между тем противостояние на Ревуцкого продолжается.