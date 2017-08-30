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30.08.201704:51
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    Киев

    Киевлян призывают выйти на митинг против незаконных застроек

    Тема:

    Скандальные застройки в Киеве. Андреевский спуск (142)

    (обновлено: )7
    Активисты намерены провести митинг против скандальных застроек в столице под стенами Специализированной антикоррупционной прокуратуры в четверг.
    Протест против незаконных строек в Киеве
    Facebook Lidia Goncharenko

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Граждан призывают выйти на митинг против незаконных застроек в Киеве.

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    "Уважаемая Община! В четверг, 31 августа, в 11:00 под Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) Украины (вул.Исаакяна, 17) состоится акция против незаконных застроек! Киевляне требуют привлечь к ответственности чиновников ГАСИ, Минрегионстроя, КГГА, которые систематически согласовывают и корректируют застройщикам документы вопреки законам Украины и градостроительным нормам", — говоритс в сообщении организаторов акции протеста.

    Киевсовет в апреле 2017 года поддержал инициативу киевлян против  незаконного строительства многотопливной автозаправочной станции на пересечении ул. Ревуцкого и ул. Ахматовой,  "за"  проголосовало 76 депутатов. Жители прилегающих домов обеспокоены возможным соседством с  взрывоопасным  объектом, т.к. данное строительство проводится на небольшом расстоянии от жилых домов, дошкольных учреждений, общеобразовательных учебных заведений и озера "Солнечное" в Дарницкий районе. Между тем противостояние на Ревуцкого продолжается. 

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