Активисты начали разбирать брусчатку возле Рады

Скриншот из видео

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Активисты начали разбирать брусчатку рядом с палаточным городком под Верховной Радой в центре Киева, передает УНИАН.

Сообщается, что не все активисты в восторге от такой идеи. Отмечается, что часть присутствующих продолжает подстрекать активистов к дальнейшим действиям, тогда как другие кричат, что это провокация.

Скриншот из видео Активисты начали разбирать брусчатку рядом с палаточным городком под Верховной Радой

Ранее сообщалось, что полиция начала штурмовать палаточный городок на улице Грушевского в центре Киева.

Сообщалось, что спецназовцы начали наступление на палатки со стороны угла улицы Шелковичной и Грушевского. Правоохранители подбежали к первым палаткам, но активисты стали отбиваться.