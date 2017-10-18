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    Киев

    Активисты начали разбирать брусчатку возле Рады

    Тема:

    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (154)

    (обновлено: )27751
    Как выяснилось, не все активисты в восторге от идеи разбора брусчатки. Отмечается, что часть присутствующих продолжает подстрекать активистов к дальнейшим действиям, тогда как другие кричат, что это провокация.
    Активисты начали разбирать брусчатку рядом с палаточным городком под Верховной Радой
    Скриншот из видео

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Активисты начали разбирать брусчатку рядом с палаточным городком под Верховной Радой в центре Киева, передает УНИАН.

    Сообщается, что не все активисты в восторге от такой идеи. Отмечается, что часть присутствующих продолжает подстрекать активистов к дальнейшим действиям, тогда как другие кричат, что это провокация.

    Скриншот из видео
    Активисты начали разбирать брусчатку рядом с палаточным городком под Верховной Радой

    Ранее сообщалось, что полиция начала штурмовать палаточный городок на улице Грушевского в центре Киева.

    Сообщалось, что спецназовцы начали наступление на палатки со стороны угла улицы Шелковичной и Грушевского. Правоохранители подбежали к первым палаткам, но активисты стали отбиваться.

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