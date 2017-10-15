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    Киев

    В центре Киева вспыхнул подземный переход

    (обновлено: )21110
    Согласно информации, загорелся один из павильонов внутри подземного перехода на бульваре Леси Украинки. Прибывшие правоохранители перекрыли проход в подземный переход.
    Пожар в центре Киева в подземном переходе
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. В центре Киева в ночь на воскресенье, 15 октября, загорелся подземный переход на бульваре Леси Украинки.

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    Согласно информации ресурса Киев.Оперативный, пожар в центре Киева начался напротив ресторана Чайхона около 00.30.

    По предварительным данным, загорелся один из павильонов внутри подземного перехода.

    Прибывшие на место происшествия правоохранители перекрыли проход в подземный переход.

    Напомним, ранее в Киеве между зданием Министерства инфраструктуры и больницей "Охматдет" произошел пожар.

    Киев Оперативный
    Пожар в центре Киева в подземном переходе

    Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что в субботу, 14 октября, поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме в с. Хотомля Волчанского района Харьковской области. 

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