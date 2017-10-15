В центре Киева вспыхнул подземный переход

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. В центре Киева в ночь на воскресенье, 15 октября, загорелся подземный переход на бульваре Леси Украинки.

Согласно информации ресурса Киев.Оперативный, пожар в центре Киева начался напротив ресторана Чайхона около 00.30.

По предварительным данным, загорелся один из павильонов внутри подземного перехода.

Прибывшие на место происшествия правоохранители перекрыли проход в подземный переход.

Напомним, ранее в Киеве между зданием Министерства инфраструктуры и больницей "Охматдет" произошел пожар.

Киев Оперативный Пожар в центре Киева в подземном переходе

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что в субботу, 14 октября, поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме в с. Хотомля Волчанского района Харьковской области.