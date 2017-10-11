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    Киев

    Мужчину в Киеве осудили за репост призыва воевать за Новороссию

    (обновлено: )21305
    Сообщается, что 15 апреля 2014 обвиняемый в социальной сети ВКонтакте с помощью телефона поделился сообщением о Новороссии.
    Социальная сеть Вконтакте
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Деснянский районный суд Киева признал киевлянина виновным в распространении призывов к свержению власти через соцсеть ВКонтакте.

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    Об этом свидетельствует приговор суда, размещенный в Едином реестре судебных решений.

    Суд признал виновным его в совершении уголовного преступления "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" и приговорил испытательный срок на один год.

    15 апреля 2014 обвиняемый в соцсети ВКонтакте с помощью телефона поделился сообщением о Новороссии.

    "Сообщение касалось начала войны за отсоединение "Новороссии": "Начинается война за независимость Новороссии. Россия очень не хотела этого сценария. Она откладывала его как только могла. Теперь Украина не только одной ногой в гражданской войне, но двумя. Политически: все центры Сопротивления должны объявлять о Независимости и о выходе и состава Украины", — говорится в постановлении суда.

    СБУ 1 августа задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, рассмотрение которой переносили уже дважды.

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