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    В Киево-Печерской лавре просят защиты от возможных нападений националистов

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    Наместник Киево-Печерской Лавры отправил письма "с просьбой пресечь все попытки агрессии в отношении лавры" президенту Украины Петру Порошенко, премьеру Владимиру Гройсману, в Генпрокурору и СБУ, а также главам Нацполиции и МВД.
    Киево-Печерская лавра
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 окт – РИА Новости Украина. Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел направил письмо властям Украины с просьбой защитить обитель от возможного нападения националистов 14-17 октября, сообщает издание "Вести".

    Марш нации в Киеве с высоты птичьего полета. Видео
    ИА "Українські Новини"/Youtube
    "Марш нации" в Киеве с высоты птичьего полета

    В прошлом году 14 октября в Киеве проходил "Марш нации", участниками которого стали действующие в Украине националистические организации.

    Издание отмечает, что владыка Павел вспомнил, что год назад в это же время возле лавры собрались 400-500 человек в балаклавах, которые оскорбляли верующих и кидали камни в сторону лавры.

    "Мы очень надеемся, что у людей не поднимется рука на святыню и этого (нападений) не случится. … Мы не занимаемся политикой, мы молимся. Но мне постоянно звонят из разных политических сил и предупреждают о возможном нападении на нас", — приводит издание слова митрополита.

    В связи с этим священнослужитель отправил письма "с просьбой пресечь все попытки агрессии в отношении лавры" президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману, в Генпрокурору и СБУ, а также главе Нацполиции Сергею Князеву и главе МВД Арсену Авакову.

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