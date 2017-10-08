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    Киев

    Киевские правоохранители изъяли арсенал оружия и боеприпасов

    (обновлено: )29
    В результате обысков у подозреваемых столичные правоохранители обнаружили, в частности, пистолет "Маузер", два пистолета-пулемета "Скорпион", а также около 500 патронов различных калибров.
    Арсенал оружия и боеприпасов, изъятый в киевском регионе
    npu.gov.ua

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у трех жителей Киева и области арсенал оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба полиции.

    Обыски проводились по месту жительства трех фигурантов.

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    "В результате обследования помещений подозреваемых столичные правоохранители обнаружили пистолет "Маузер", два пистолета-пулемета "Скорпион", пистолет "Форт-12", пистолет "Вальтер", пистолет "Фромер М-37", пистолет "Зиг Зауэр Р250", около 500 патронов различных калибров, ружье времен Второй мировой войны, гранату РГД-5, автомат "АКМ", автомат "АК-74" и два пулемета", — сказано в сообщении.

    Изъятое оружие и боеприпасы направлено на проведение экспертного исследования.

    Задержанные — 50-летний, 54-летний и 45-летний жители столицы и области. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения.

    Проводится досудебное расследование, начатое по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Задержанным грозит до семи лет лишения свободы. 

    npu.gov.ua
    Арсенал оружия и боеприпасов, изъятый в киевском регионе

    В августе правоохранители изъяли арсенал боеприпасов и взрывчатки, который хранился в одном из частных домостроений в Бахмутском районе Донецкой области.

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