Киевские правоохранители изъяли арсенал оружия и боеприпасов

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у трех жителей Киева и области арсенал оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба полиции.

Обыски проводились по месту жительства трех фигурантов.

"В результате обследования помещений подозреваемых столичные правоохранители обнаружили пистолет "Маузер", два пистолета-пулемета "Скорпион", пистолет "Форт-12", пистолет "Вальтер", пистолет "Фромер М-37", пистолет "Зиг Зауэр Р250", около 500 патронов различных калибров, ружье времен Второй мировой войны, гранату РГД-5, автомат "АКМ", автомат "АК-74" и два пулемета", — сказано в сообщении.

Изъятое оружие и боеприпасы направлено на проведение экспертного исследования.

Задержанные — 50-летний, 54-летний и 45-летний жители столицы и области. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения.

Проводится досудебное расследование, начатое по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

npu.gov.ua Арсенал оружия и боеприпасов, изъятый в киевском регионе

В августе правоохранители изъяли арсенал боеприпасов и взрывчатки, который хранился в одном из частных домостроений в Бахмутском районе Донецкой области.