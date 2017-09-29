Все арсеналы оборудуют системами обнаружения беспилотников - Минобороны

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. До конца текущего года будут проведены работы по оборудованию всех военных арсеналов Министерства обороны Украины системами раннего обнаружения и борьбы с беспилотными летательными аппаратами, заявил начальник Вооружения Вооруженных сил Украины генерал-майор Николай Шевцов.

Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. В результате происшествия пострадали два человека. Открыто уголовное производство по статье "диверсия".

Читайте также: "И никакое НАТО не поможет". Причины катастрофы под Винницей

"В ближайшие дни (на складе в Калиновке – Ред.) начнется монтаж вышки, на которую будет установлена система раннего обнаружения, средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Подготовительные работы были проведены еще до наступления чрезвычайной ситуации", – цитирует Шевцова пресс-служба Минобороны Украины.

Отмечается, что после калиновского арсенала такие системы установят на всех складах вооружений ВСУ.

Министерство обороны Украины Укрытие на складе боеприпасов в Калиновке

По словам генерала Шевцова "в течение 2011-2012 года финансирование военной части вблизи Калиновки, фактически не осуществлялось, а в 2012 году арсенал должен был быть расформирован. Такое решение было принято прежним руководством Вооруженных сил Украины, которое планировало часть боеприпасов, которые здесь хранились, продать, остальное утилизировать, а остатки переместить на другие места хранения".

Начальник вооружений ВСУ отметил, что почти весь период независимости Украины вопросами хранения боезапаса, строительством складов и арсеналов, толком никто не занимался. В основном направленность была на продажу и утилизацию.

Читайте также: Где рванет еще? Хроника катастроф от Новобогдановки до Калиновки

"Эта военная часть в 2012 году должна была быть расформирована. Но в 2015 году начальник Генерального штаба ВСУ принял решение отменить расформирование этой части и начать ее оборудование как арсенала для хранения боеприпасов. В 2014 году было выделено около 625 тыс грн на поддержку первоочередных мер, которые обеспечивают безопасность арсенала. В 2015 году — 760 тыс грн на обслуживание этого арсенала. В 2016 году сюда было уже выделено 2 млн 275 тыс грн и в 2017-м — 25 млн грн, которые было спланировано использовать для обеспечения в первую очередь средств раннего обнаружения", — отметил Шевцов.

Ранее в ГСЧС сообщили, что одиночные взрывы на складе близ Калиновки будут продолжаться еще несколько суток, однако они не представляют опасности для населения.